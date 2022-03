Seitdem die Corona-Pandemie im Februar und März 2020 in Koblenz und der Region angekommen ist, sind 406 Menschen an oder mit dem Virus gestorben (350 an Covid-19, weitere 56, die infiziert waren, bei denen die Erkrankung aber nicht ursächlich für den Tod war, Stand 17. März 2022). Von den bis zu diesem Tag knapp 58.000 Infizierten ist dies zwar nur ein Bruchteil. Aber hinter jedem statistisch erfassten Sterbefall steckt eine persönliche Lebens- und Leidensgeschichte.