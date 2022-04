Im Rahmen des Digitalpaktes Schule unterstützt das Land Rheinland-Pfalz auch die Digitalisierung an Schulen in Koblenz mit einem Millionen-Betrag. Im Rathaus übergab Bildungsministerin Stefanie Hubig im Rathaus jetzt den letzten von insgesamt drei Bewilligungsbescheiden an Kultur- und Schuldezernentin Margit Theis-Scholz.