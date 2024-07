28-Jähriger getreten und geschlagen: Zeuge schreitet in Koblenzer Altstadt ein

In der Nacht zum Sonntag, den 14. Juli, kam es in der Koblenzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Ein 28-jähriger Mann wurde nach einem verbalen Streit von einer sechsköpfigen Gruppe verfolgt und angegriffen.

Anzeige

Bereits in der Nacht zum Sonntag, 14. Juli, ist es gegen 4 Uhr zu einer Körperverletzung in der Burgstraße in der Koblenzer Altstadt gekommen, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Der 28-jährige Geschädigte geriet zunächst in der Münzstraße vor der Gaststätte Zeitlos mit einer sechsköpfigen Personengruppe in verbale Streitigkeiten.

Dann ging er in die Burgstraße, wo er in Höhe der Gaststätte Maxim, von der besagten Gruppe, die ihm gefolgt war, zu Boden gestoßen wurde. Laut Polizei wurde der am Boden Liegende mehrfach getreten und geschlagen.

Die sechs Beschuldigten, die als etwa Anfang 20 beschrieben wurden, ließen erst von dem 28-Jährigen ab, als sie von einem unbeteiligten Zeugen angesprochen wurden. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sie sich vom Tatort. Das Opfer erlitt infolge des Angriffs Hämatome und Verletzungen im Gesicht, teilt die Polizei mit. red

Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat die fragliche Tat mitbekommen und kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Sie bittet insbesondere den Zeugen – etwa 60 Jahre alt, Glatze, bekleidet mit roter Hose und schwarzem T-Shirt – sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1zu melden. Kontakt: E-Mailpikoblenz1@polizei.rlp.de,Tel. 0261/921.563 00.