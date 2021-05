Bendorf

28-Jährigen in Bendorf kontrolliert: Polizei findet Drogen in der Unterhose

Bendorfer Polizisten haben am Mittwoch um 20.55 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer in der Hüttenstraße in Bendorf-Mülhofen kontrolliert. Dabei stellten sie drogentypische Anzeichen bei dem Mann fest.