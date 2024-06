Plus Koblenz 25 Jahre Circus Maximus in Koblenz: „Hätte ich die Zeiten so gelassen wie am Anfang, wäre ich längst bankrott“ Von Matthias Kolk i 1999 hat Ralf Prestenbach den Circus Maximus in der Stegemannstraße eröffnet. Foto: Matthias Kolk Ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre: Dass diese Zahl einmal mit dem Circus Maximus verknüpft sein würde, hat Ralf Prestenbach nie für möglich gehalten – sein Plan war, das Lokal zehn Jahre zu betreiben und danach ist Schluss. Dieser Zug ist vor 15 Jahren abgefahren. Im Interview spricht Prestenbach unter anderem darüber, wie anders die Circus-Welt vor 25 Jahren war, über wilde Gerüchte um sein Lokal und welche Entscheidungen der Grund dafür sind, dass es den Circus heute überhaupt noch gibt. Lesezeit: 7 Minuten

Den Circus in der Koblenzer Stegemannstraße eröffnete Prestenbach noch in einem anderen Jahrtausend. Seither, genauer seit 1999, hat sich der Club mit den vielen Facetten immer wieder neu erfunden, um angesagt zu bleiben. Geblieben ist von Anfang an aber nicht nur der Name "Circus Maximus", sondern auch der Untertitel "Brot ...