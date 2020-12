24-Jährige setzt sich für ein buntes Koblenz ein: Das hat die Queerbeauftragte vor

Koblenz

Ruby Nilges hat sich für die kommenden Jahre einiges vorgenommen: Die 24-Jährige macht nicht nur ihr Abitur nach und will studieren, sondern ist vor acht Wochen auch zur Queerbeauftragten der Stadt Koblenz gewählt worden – ein Ehrenamt, das es bislang noch nicht gab und von ihr geformt werden kann. Wir treffen die examinierte Altenpflegerin unter freiem Himmel in den Rheinanlagen, ihre Schule, das Koblenz-Kolleg, ist nur wenige Fußminuten entfernt. Wir wollen von der Koblenzerin erfahren, welche Ziele sie sich gesetzt hat und warum sie daran glaubt, die Richtige für dieses Amt zu sein. Als Queerbeauftragte setzt sie sich für die Interessen homo- und bisexueller, transidenter und intersexueller Menschen in der Stadt ein.