Koblenz

In Koblenz gibt es einen zweiten Coronavirus-Fall: Eine 21-jährige Medizinstudentin hat sich offenbar bei einem Kongress in Karlsruhe angesteckt. Das teilt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit. Ihr gehe es so weit gut, sie zeige nur wenige leichte Symptome.