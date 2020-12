Bendorf

Die Stadt Bendorf nimmt an der Initiative „Stadtradeln“ für mehr Klimaschutz und Radverkehr teil. Das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, hat die bundesweite Kampagne 2012 gestartet. Die Aktion soll Bürger dazu motivieren, 21 Tage lang so viel Fahrrad wie möglich zu fahren und gerade bei Kurzstrecken auf das Auto zu verzichten. Gleichzeitig ist „Stadtradeln“ ein Wettbewerb: Es winken Sachpreise wie Fahrradzubehör.