Am 14. März 2021 wird auch in Koblenz der neue rheinland-pfälzische Landtag gewählt, neun Direktkandidaten stellen sich im linksrheinischen Teil der Stadt zur Wahl. Doch wie wurde hier vor fünf Jahren gewählt, wie haben die einzelnen Parteien abgeschnitten, und wer ist in den Landtag eingezogen?