Der Koblenzer Hauptfriedhof besteht seit genau 200 Jahren: Die Anlage, die gleichzeitig auch ein Landschaftspark ist, wurde am 28. Mai 1820 geweiht. Anders als ursprünglich geplant wird es Corona-bedingt vorerst keine Veranstaltungen zu diesem Jubiläum geben. Allerdings befindet sich eine aufwendige Festschrift in Druck, die den drittgrößten Waldfriedhof in Deutschland würdigt. Für uns ist das ein Anlass, an die Anfänge der Bestattungskultur in der früheren Provinzhauptstadt zu erinnern.