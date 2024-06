Plus Koblenz 20. Firmenlauf in Koblenz steht an: Alle Infos zum Großevent am Deutschen Eck Von Matthias Kolk i Beim B2Run 2023 gingen rund 14.000 Teilnehmer in Koblenz an den Start. Dieses Mal rechnet der Veranstalter mit deutlich mehr Läuferinnen und Läufern. Foto: Sascha Ditscher/Archiv 15.000 Teilnehmer werden am Freitag, 28. Juni, beim B2Run in Koblenz erwartet. Wann es am Freitag losgeht, wie man sich noch zum Firmenlauf anmelden kann und welches Angebot es für Starter diesmal nicht mehr gibt. Lesezeit: 3 Minuten

Es kommt nur selten vor, dass sie sich in die Quere kommen, das große EM-Public-Viewing im Biergarten am Deutschen Eck und der alljährliche Firmenlauf – im Jahr 2024 ist es wieder so weit. Für Biergartenbetreiber Dirk Zander bedeutet der Firmenlauf am Freitag, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt: ...