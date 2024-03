Plus Koblenz

20. Ausgabe der Electric City in Koblenz: Diese Location ist neu dabei

Von Kim Fauss

i Elektrofans tanzen und feiern im vergangenen Jahr bei Electric City in einem Club in Koblenz. Foto: Artur Gruber

Eine Nacht, 8 Clubs, 13 Tanzflächen und jede Menge Bass – am 22. März wird Koblenz wieder zur Electric City. Der Name ist Programm: Im Fokus der Clubnacht, die zum insgesamt 20. Mal von der Eventagentur I-Motion veranstaltet wird, steht die elektronische Musikszene in all ihren Facetten.