Die Verbandsgemeinde Weißenthurm wächst. Und das in gleich mehrfachem Sinne. Innerhalb von fünf Jahren sind mehr als 600 neue Einwohner in Weißenthurm registriert. Das heißt nicht unbedingt, dass nur 600 Menschen ins VG-Gebiet gezogen sind, sondern dass es nach allen Wegzügen und Sterbefällen mit Geburten und Zuzügen unter dem Strich jetzt 600 Menschen mehr sind, die sich Verbandsgemeindebürger in Weißenthurm nennen dürfen.