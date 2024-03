Plus Koblenz

17-Jähriger aus Koblenz besucht Internat in England: Nebenbei veröffentlicht er zwei Fantasy-Romane

i Mit gerade einmal 17 Jahren kann Jonathan Degen aus Metternich stolz seine beiden Fantasy-Romane präsentieren. Den ersten Teil, „Elf Drei und Neunzig“ schrieb er mit gerade einmal 14 Jahren. Mit ihnen verknüpft er seine beiden Leidenschaften miteinander: Fantasy und Geschichte. Foto: Annika Wilhelm

Jonathan Degen lebt den Traum, den wohl viele 17-Jährige haben: Mitten in einer Hügellandschaft in Großbritannien besucht er ein Internat, das Harry Potters Hogwarts ziemlich ähnlich sieht. Zauberei gibt es in dem alten, gigantischen Herrenhaus zwar keine, aber wenn das Internatsleben ohne Fantasy stattfindet, bringt der Koblenzer diese einfach selbst dorthin. Der Teenager hat bereits zwei Fantasyromane veröffentlicht, in denen es um Zeitreisen geht.