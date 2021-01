Koblenz

Die Koblenz-Touristik erhält eine Förderung in Höhe von 1,16 Millionen Euro für den Ausbau ihrer Landstromanlage für Fahrgastschiffe am Peter-Altmeier-Ufer an der Mosel. Das hat der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing mitgeteilt. Es ist die erste Förderung im Rahmen des neu aufgelegten Landesförderprogramms.