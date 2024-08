Plus Weitersburg

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weitersburg: Zwischen Großbrand und Erbsensuppe

i Daniel Hahn (stellvertretender Wehrführer), Daniel Keßler (Teileinheitsführer der Gefahrstoffgruppe) und Kevin Blaskura (Erster Geschäftsführer des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Weitersburg) erzählen vom Zusammenhalt in der Freiwilligen Feuerwehr. Fotos: Eva Hornauer Foto: Eva Hornauer

Am 30. August 1924 wurde die Freiwillige Feuerwehr Weitersburg gegründet. Anlässlich des 100. Geburtstages soll groß gefeiert werden. Im Gespräch mit der Rhein-Zeitung verraten aktive und altaktive, was den Reiz an der Feuerwehr ausmacht.