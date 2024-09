Plus Koblenz 100 Jahre DLRG Koblenz: Kritische Worte beim Festakt Von Johannes Kirsch i Der Vorsitzende Bernd Kasper wählte in seiner Begrüßungsrede mahnende Worte, um auf die gegenwärtigen Probleme der Koblenzer DLRG-Ortsgruppe hinzuweisen. Zugleich strahlte er aber Zuversicht aus, diese lösen zu können. Foto: Johannes Kirsch Wenn diejenigen, die anderen Menschen helfen sollen, selbst großen Gefahren ausgesetzt sind, ist das ein Problem von allgemeiner Tragweite. Dass sich die Koblenzer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) derzeit in unruhigen Fahrwassern befindet, darf angesichts der Turbulenzen, die die Ehrenamtlichen in jüngster Vergangenheit erlebten, getrost behauptet werden. Lesezeit: 3 Minuten

Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten am Sonntag in der Rhein-Mosel-Halle war die Stimmung des Vorsitzenden der Ortsgruppe Koblenz, Bernd Kasper, daher sichtlich getrübt. Als Schlag ins Gesicht bezeichnete er den Umstand, dass im neuen hochmodernen Schwimmbad am Rauentaler Moselbogen Trainingszeiten aus seiner Sicht nur in unzureichendem Maße zur Verfügung stehen. Hinzu kämen ...