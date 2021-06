Er ist das Hochfest der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung: der 1. Mai. Seit Beginn der Bundesrepublik ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, und in Koblenz wurde er in den Zeiten vor der Corona-Pandemie immer nach einem bestimmten Schema gefeiert: zuerst ein Demonstrationszug durch die Stadt, beginnend zumeist am Clemensplatz, dann die Abschlusskundgebung auf dem Münzplatz. In diesem Jahr war aber einiges anders.