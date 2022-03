Wer in Koblenz eine Wohnung oder ein Haus sucht oder ein Eigenheim bauen will, der hat ein Problem. Annehmbare Immobilien sind Mangelware, und die Preise kennen seit Jahren nur einen Weg: nach oben. Wie er die Situation einschätzt, ob sich diese in den nächsten Jahren bessern könnte und was die Stadt dafür tun kann, darüber haben wir mit Baudezernent Bert Flöck gesprochen.