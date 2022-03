Die Preise explodieren. Das ist zumindest das erste Gefühl, das Menschen verspüren, die sich derzeit in Koblenz oder dem Kreis MYK nach einer neuen Bleibe umsehen. Aber, ist der Wohnraum, sei es zur Miete oder in Form von Eigentumswohnungen und Häusern, in den vergangenen Jahren wirklich spürbar teurer geworden? Für unsere neue Serie „Mieten, kaufen, bauen“ haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht.