Wer Bauland zu erschwinglichen Preisen erwerben wollte, lag in der Vergangenheit meist richtig, wenn er aus der Stadt oder vom Speckgürtel mit Sack und Pack hinaus aufs Land gezogen ist. Doch die Rechnung, dass es dort sowohl günstige Grundstücke gibt wie auch keinen Mangel an Bauland, stimmt so nicht mehr. Eine Momentaufnahme in der Verbandsgemeinde Mendig.