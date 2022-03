Die Gruppe rund um die Andernacher Polizisten, die am ersten Märzwochenende eine Spendenaktion gestartet und mit den Geldern einen Hilfskonvoi an die ukrainische Grenze auf die Beine gestellt hatte, ist am Sonntag wohlbehalten von ihrem zweiten Hilfseinsatz zugunsten der Menschen in der Ukraine zurückgekehrt.