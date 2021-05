Die Theke blitzblank gewienert, Tische und Stühle coronakonform im neuen Biergarten aufgestellt, der Zapfhahn wartet auf den ersten Durchfluss des goldgelben Saftes: Das Bierhaus Brötz in Mayen ist gut gerüstet für die ersten Gäste – nach sieben Monaten Zwangspause. Das Gasthaus mit der besonderen Tradition am Neutor lebt noch, es ist in der Corona-Krise extrem betroffen gewesen: Nach nur drei Tagen musste der neue Pächter Daniel Brötz im November schließen.