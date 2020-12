Andernach

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche musste sich die Strafkammer des Landgerichts Koblenz um die Vorsitzende Richterin Anke Schenkelberg mit gelegten Bränden in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach beschäftigen. In diesem Fall ging es um einen 30-jährigen Beschuldigten, der nach diversen Stationen in Pflegefamilien und Einrichtungen seit 2011 in der Klinik lebt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann zwei Fälle von versuchter schwerer Brandstiftung vor.