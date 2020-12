Andernach

Es ist eine Frage, die die Andernacher und insbesondere die im Einzelhandel und der Gastronomie Beschäftigten antreibt: Wann wird der Andernacher Geysir seinen Betrieb wieder aufnehmen können? Die Haupttouristenattraktion der Stadt zieht normalerweise ab Ende März zahlreiche auswärtige Besucher in die Stadt, die wiederum für Umsätze in den Geschäften und Gaststätten sorgen, auf die diese gerade in der derzeitigen Situation nicht verzichten können. Geysir.info-Chef Christian Heller zeigte den Mitgliedern des Stadtrats jetzt in dessen jüngster Sitzung eine Perspektive für einen Geysirneustart in Zeiten von Corona auf.