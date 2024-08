Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet: Polizei Mayen sucht jetzt Zeugen

Zu gleich zwei Verkehrsunfallfluchten in Mayen ist es zwischen Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August, gekommen.

Zum einen wurde in der Koblenzer Straße auf Höhe des Anwesens mit der Nummer 77 ein abgestellter Pkw der Marke Nissan in der Farbe braun am linken, vorderen Radlauf beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zum anderen hat in der Straße „Im Wasserpförtchen“ ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug bei einem Park- oder Wendemanöver einen parkenden VW-Bus in der Farbe rot touchiert. Auch hier wird der Schaden laut der Polizeiinspektion Mayen auf 500 Euro geschätzt.

Des Weiteren sind Zeugen dazu aufgerufen, Hinweise unter Telefon 02651/8010 mitzuteilen, heiß es final in der Pressemeldung.