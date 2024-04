Plus Mayen

Zwangsschließung in Mayen beendet: Pizzeria versucht den Neustart

Von Thomas Brost

i Neustart auf dem Mayener Markt: Das Ristorante mit Pizzeria hat seine Pforten wieder geöffnet. Der neue Betreiber sei untadelig und unbescholten, sagt die Stadtverwaltung. Foto: Thomas Brost

Manch einer rieb sich womöglich in den vergangenen Tagen die Augen: In dem Restaurant mit Pizzeria am Mayener Marktplatz herrscht Betrieb, als wenn nichts gewesen wäre. Fast genau ein Jahr lang war die Gaststätte, die einen kulinarisch guten Ruf besaß, zwangsweise geschlossen: Ein Teil der Betreiberfamilie stand unter Strafverdacht, unter anderem wegen möglicher Zugehörigkeit zur kalabresischen Mafia mit Namen 'Ndrangheta.