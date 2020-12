Mayen

Mitten in der Corona-Pandemie hat Daniel Brötz den Schritt gewagt, am Mayener Neutor sein Bierhaus Brötz zu eröffnen. Der Betrieb lief genau drei Tage lang, dann trat die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft, nach der gastronomische Betriebe im November keine Gäste im Lokal bewirten dürfen. Unsere Zeitung hat mit dem 33-Jährigen darüber gesprochen, was die Entwicklung für ihn und sein Bierhaus bedeutet und wie er mit damit umgeht.