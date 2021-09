Während allenorts am Wahlsonntag über die Zusammensetzung des neuen Bundestages entschieden wird, liegt für die Bürger zweier Ortsgemeinden im Kreis MYK noch ein weiterer Wahlzettel bereit. Sowohl in Baar (VG Vordereifel) als auch in Gering (VG Maifeld) wird der Urnengang genutzt, um vakante Ortsbürgermeisterposten nachzubesetzen.