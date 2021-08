Wie schützen wir unsere Kleinsten in der Corona-Zeit? In der Pellenzgemeinde Kruft hatte sich der Ortsgemeinderat bereits im Frühjahr nach einem Antrag der SPD-Ratsfraktion mit der Anschaffung von Luftreinigern für die Krufter Kitas befasst. Damals hatte der Rat die Entscheidung zunächst vertagt und sich schließlich dagegen entschieden, da verschiedene Gutachten Luftreiniger in Gebäuden wie den Krufter Kitas als nicht sinnvoll ansahen.