Zum 39. Mal im Plaidter Nettepark: Pellenzer Open Air geht in die nächste Runde

i Das Pellenzer Open Air ist eine Veranstaltung des Kulturvereins Pegasus und findet jedes Jahr im August im Plaidter Nettepark statt. Foto: Sascha Ditscher

Die Festivalkultur ist in der Krise: Selbst etablierte Veranstalter werfen angesichts steigender Kosten und sinkender Besucherzahlen das Handtuch. Nicht so der Kulturverein Pegasus aus Plaidt: Dieser lädt am Wochenende wieder zum Pellenzer Open Air in den Nettepark ein. Dort erwartet Besucher die bewährte Mischung aus Musik, Ständen, Kinderprogramm und ganz viel Festivalatmosphäre.