Nahezu unbemerkt von den Verbrauchern sind die Schweinezüchter und Schweinehalter in der Region in eine existenzbedrohende Situation geraten. Und diese stellt sich so dar: „Die Fleischtheken in den Lebensmittelmärkten sind stets bestens gefüllt. Aber es gibt keinen Schweinehalter, der im vergangenen Jahr Geld verdient hat.“ Das berichtet Tobias Fuchs, der ehemalige Kreisvorsitzende Koblenz-Mayen des Bauern- und Winzerverbandes.