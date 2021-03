Zu wenige Betreuungsplätze: Plaidt braucht eine neue Kita

Im benachbarten Kruft fehlten im vergangenen Jahr so viele Kitaplätze, dass man sich flugs dazu entschloss, im Keller der Vulkanhalle übergangsweise zwei neuen Gruppen anzusiedeln, in Andernach baut man seit wenigen Monaten an einer viergruppigen Einrichtung. Auch in Plaidt steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen an: 332 Kinder mit Anspruch auf einen Kitaplatz wird es Stand Ende vergangenen Jahres zum 31. Juli in Plaidt geben. In der katholischen Kita St. Willibrord sowie der kommunalen Kita Arche Noah stehen insgesamt allerdings lediglich 300 Betreuungsplätze zur Verfügung. Es ist also damit zu rechnen, dass Eltern mit Anspruch auf einen Kitaplatz für ihr Kind im Sommer zunächst leer ausgehen.