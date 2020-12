Rieden

Strahlender Sonnenschein und heiße Temperaturen – das sind die perfekten Voraussetzungen, um einen freien Nachmittag am idyllischen Riedener Waldsee zu verbringen. Die Besucher kommen, um im See zu baden, Wassersport zu treiben oder es sich auf der Liegewiese bequem zu machen. Um das alles an dem beliebten Freizeitziel in Zeiten von Corona weiterhin zu ermöglichen und für die Gesundheit der Besucher zu sorgen, sind ab diesem Wochenende Wachleute und Ordnungsamt vor Ort.