Nach drei überaus trockenen und heißen Jahren verfiel das Wetter 2021 über weite Strecken in ein anderes Extrem: Es war zu nass und zu kalt. Wie die Landwirte der Region mit dieser Situation zurechtgekommen sind, hat die RZ jetzt bei einer Gesprächsrunde beim Bauern- und Winzerverband in Koblenz in Erfahrung gebracht.