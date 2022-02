Dass Schwerlasttransporte den Andernacher Rheinhafen ansteuern, ist keinesfalls ungewöhnlich: Vor rund einem Jahr kamen beispielsweise innerhalb weniger Tage gleich 21 Sondertransporte an, die die Bauteile für das neue Containerterminal des Hafen geladen hatten. Die Lieferung, die den Andernacher Hafen am Freitag in den frühen Morgenstunden erreichte, hat allerdings Seltenheitswert.