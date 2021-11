In der vergangenen Session hatte der Karneval still und leise begonnen, die Jecken mussten zu Hause bleiben. Nach gefühlt unzähligen Tagen ohne rheinischen Frohsinn hat die Karnevalsgesellschaft (KG) Ettringen den Akteuren und Freunden der fünften Jahreszeit in ihrer KG-Arena jetzt aber unter dem Motto „Zoröck zom Feiere“ für ein paar Stunden ohne Maske und Abstand wieder etwas Normalität geschenkt.