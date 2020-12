Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 09:01 Uhr

Saffig

Zeugen gesucht: Sprengung eines Geldautomaten in Saffig

Am Donnerstag, gegen 4.25 Uhr, wurde in Saffig in der Neustraße ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt.