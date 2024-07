Mayen

Zeugen gesucht: Autofahrerin fährt Fußgängerin an

i Die Polizei sucht Zeugen: Hat jemand den Unfall am Donnerstagmorgen in Mayen mitbekommen? Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa/picture alliance/dpa

Zu einem Verkehrsunfall ist es am heutigen Donnerstagvormittag um 6.27 Uhr an der Kreuzung Pfarrer-Winand Straße/ Finstingenstraße in Mayen gekommen.