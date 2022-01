Ziemlich genau 300 Arbeitsplätze sollen in der Produktion des Hygieneprodukte-Herstellers Ontex in Mayen noch im Frühjahr abgebaut werden, die ersten Entlassungsschreiben sind raus. Damit bestätigt Tobias Paulus, Vertreter für die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im Prinzip das, was Betriebsratschef Josef Adams der RZ vor Weihnachten mitgeteilt hat.