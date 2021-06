Zeichnend auf den Spuren von Victor Hugo: „Urban Sketch Voyage 2.0“ startete am Runden Turm in Andernach

Im September 1840 besucht ein berühmter Gast inkognito Andernach: Victor Hugo, Autor unter anderem des neun Jahre zuvor veröffentlichten Bestsellers „Der Glöckner von Notre Dame“. Mit gut gefülltem Portemonnaie bereist er mit seiner von der Ehefrau tolerierten Geliebten Juliette Drouet den Rhein und schreibt in seinem 1842 veröffentlichten, in Form von Briefen an einen Freund gehaltenen zweibändigen Reisebuch „Le Rhin“ über Andernach: „Andernach ist eine allerliebste Stadt, und doch bleibt Andernach sehr verlassen. Kein Mensch kommt hierher. Alles zieht dahin, wo der Lärm ist, dahin, wo die Geschichte, die Natur, die Poesie ist, nach Andernach zieht niemand.“