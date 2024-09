Die Planung und Durchführung von „Rock am Sumpf“ wird vom Organisationsteam übernommen. „Ob Dienst im Getränkewagen oder Essenausgabe, Auf- und Abbau – es wird alles in Gemeinschaftsarbeit erledigt“, erklärt Sandra Dietrich-Fuchs (4. von links), die die jungen Ehrenamtler von Beginn an unterstützt. Mit auf dem Foto sind die beiden Schirmherren Verbandsgemeindebürgermeister Jörg Lempertz (links außen), Pastor Artur Schmitt (rechts außen), Lukas Ellerich, Bürgermeister von Thür (2. von links), Mitglieder des Orga-Teams sowie die Bandmitglieder von Red Dot. Foto: Elvira Bell