Zakspeed am Nürburgring: Neue Serie startet am Freitag

Gestartet wird mit zwei Mercedes AMG GT4, die von den Stammpiloten der „ADAC GT4 Germany“ gesteuert werden. Theo Nouet und Jan Marschalkowski teilen sich den Rennboliden mit der Startnummer 13. Gabriela Jilkova und Robert Haub treten gemeinsam im Fahrzeug mit der Startnummer 19 an. Alle vier Zakspeed-Piloten haben ihr Können in diesem Jahr schon mehrfach unter Beweis gestellt, was die Punktestände in der „ADAC GT4 Germany“ deutlich zeigen. Nouet und Marschalkowski liegen nach sechs Rennen auf Rang zwei in der Meisterschaft und die Teamkollegen Jilkova und Haub auf Rang drei. Theo Nouet führt derzeit außerdem die Juniorwertung an, und das Team Zakspeed liegt auf Position zwei in der Teamwertung.

Vor allem die schnelle Tschechin Gabriela Jilkova hat in den letzten Rennen mit grandiosen Aufholjagden und spektakulären Überholmanövern auf sich aufmerksam gemacht und hat auch keine Angst davor, auf der Strecke mal etwas Extremes zu versuchen. Mit dem Erfolg vergangener Rennen im Rücken wagen Team und Piloten nun den nächsten Schritt in eine neue Serie mit neuen Konkurrenten. Das Wochenendformat bleibt aber weitestgehend das gleiche.

Auch bei der „GT4 European Series“ gibt es zwei Rennen, deren Startaufstellung in zwei zuvor ausgetragenen Qualifyings festgelegt wird.

Peter Zakowski sagt dazu: „Wir freuen uns darauf, unser diesjähriges GT4-Engagement mit dem Gaststart in der ,GT4 European Series' um eine neue Serie zu erweitern. Besonders schön ist für uns auf jeden Fall, dass wir diese beiden Rennen auf unserer Heimstrecke, dem Nürburgring, fahren können. Da wollen wir natürlich auch vorn mitmischen. Auch wenn die Serie für uns neu ist, so kennen wir doch die Strecke und das Auto sehr gut, und unsere Fahrerbesatzung hat in diesem Jahr schon mehrfach gezeigt, wie schnell sie ist. Wir gehen daher mit dem nötigen Respekt, aber dennoch zuversichtlich in das Wochenende.“