Zahlreiche Mängel: VG Pellenz muss Millionen in Feuerwehrgerätehäuser investieren

Von Martina Koch

i Von der Höhe her ist die Fahrzeughalle der Krufter Wehr großzügig bemessen, allerdings ist die Halle nicht tief genug, um Platz für die Lagerung von Ausrüstungsgegenständen und der bestellten Drehleiter für die Pellenz zu bieten, hieß es beim Ortstermin des VG-Rats. Foto: Koch Martina/Martina Koch

Lesezeit: 4 Minuten

Es war keine gewöhnliche Verbandsgemeinderatssitzung, die VG-Bürgermeister Sebastian Busch kürzlich eröffnete: Die Mitglieder trafen sich am Feuerwehrgerätehaus in Nickenich, um sich dort sowie im Anschluss in Kruft und Saffig einen Eindruck vom Zustand der Feuerwehrinfrastruktur in der Pellenz zu verschaffen. Dabei ging es darum, Prioritäten bei der Ertüchtigung der Gerätehäuser zu setzen.