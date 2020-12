Andernach/Pellenz

Die Stadt Andernach und die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz haben am Freitag weitere Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung des Coronavirus in der Region zu verhindern. Beide Verwaltungen hatten bereits Mitte der Woche mitgeteilt, alle eigenen öffentlichen Veranstaltungen in den Monaten März und April abzusagen beziehungsweise zu verschieben. Auch Großveranstaltungen, wie das Frühlingsfest, die Auto- und Freizeitschau und der Rheinland-Pfalz-Tag wurden im Zuge der aktuellen Entwicklungen vom Veranstaltungskalender gestrichen (wir berichteten).