Wie bereits im ersten „Corona-Winter“ drohen der Kulturszene auch in den kommenden Monaten massive Einschränkungen. „Es sind jetzt fast zwei Jahre – und ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht“, sagt Eva Maria Bender. Die Künstlerin stammt gebürtig aus Langenfeld und hat am Megina-Gymnasium Mayen ihr Abitur gemacht. Gemeinsam mit bekannten nationalen und internationalen Musicaldarstellern hat Eva Maria Bender vor der Kamera ihr persönliches Statement für die Corona-Impfung abgegeben.