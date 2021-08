Würdigung des berühmten Sohns der Stadt: Andernach weiht Charles-Bukowski-Ufer ein

Es war nicht weniger als eine Weltpremiere, die der Andernacher Oberbürgermeister Achim Hütten am Freitagabend in den Andernacher Rheinanlagen unweit des sogenannten kleinen Deutschen Ecks ankündigte. Als erste Stadt überhaupt widmet Andernach dem Schriftsteller Charles Bukowski eine Straße – und das aus gutem Grund: Der von seinen Kritikern als Skandalautor geschmähte Heinrich Karl Bukowski kam am 16. August 1920 in der Aktienstraße 12 in Andernach als Sohn der Deutschen Katharina Fett und des US-Besatzungssoldaten Henry Bukowski zur Welt und gilt als einer der berühmtesten Söhne der Stadt.