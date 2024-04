Plus Andernach

Wohnungsbrand in Andernach: Passant hilft mit Feuerlöscher

i Im Andernacher Schillering kam es am Samstag, dem 13. April zu einem Wohnungsbrand. Durch schnelle Eingreifen verhinderte ein Passant, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Foto: Justin Buchinger

Im Schillerring in Andernach kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Feuer am Samstagmittag, 13. April wurde eine Person verletzt. Ein aufmerksamer Passant verhinderte Schlimmeres.