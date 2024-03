Plus Andernach

Wo „alle Neune“ abgeräumt werden: Kegelclub “Gut Holz“ aus Andernach feiert 75-jähriges Bestehen

Von Wolfgang Lucke

i Auf dem Foto sind von vorne links Michael Seitz, Präsident Hans-Werner Bartz und Fredy Doetsch zu sehen. Hinten von links sind es Wolfgang Kissel, Georg Kriegel, Josef Ciezki und Harald Schütte. Foto: Wolfgang Lucke

Wer weiß denn heute noch, dass man auch beim gemütlichen Kegelabend „Mensch ärgere dich nicht“ spielen kann? Oder was eine Königspartie ist? Die Männer vom Kegelclub „Gut Holz“ Andernach sind da auf jeden Fall firm. Seit 75 Jahren wird in diesem Verein gekegelt – und seit 75 Jahren stets auf der gemütlichen Kegelbahn in der Rhein-Mosel Fachklinik in Andernach.