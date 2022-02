Zehntausende Besucher beobachteten vor der Corona-Pandemie Jahr für Jahr, wie der Andernacher Geysir seine Wasserfontäne bis zu 60 Meter in die Höhe schießen lässt. Auch Alexander Probst ist von dem Naturschauspiel fasziniert. Allerdings interessiert sich der Biologieprofessor der Universität Duisburg-Essen (UDE) weniger für die mächtige Fontäne, sondern vielmehr dafür, was sich am Namedyer Werth 350 Meter unter der Erdoberfläche abspielt.